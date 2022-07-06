В "ДНР" пропагандисты РФ заранее приезжают на место обстрелов

Боевики "ДНР". Фото: коллаж "Сегодня"

Жительница так называемой "ДНР" пожаловалась, что российские "журналисты" пиарятся на их горе. В ее двор приехал один из таких, а спустя несколько минут оккупанты обстреляли соседний дом.

Об этом местная жительница написала в одном из Telegram-каналов.

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"Несколько дней назад заезжал к нам во двор худой парень с рыжей бородой, фамилия вроде бы Медведев. Посидел во дворе, с бабушками на лавочке поговорил. Через минут 10 в соседний двор прилетело. Как по команде побежал туда, начал снимать там что-то, просьбы о помощи просто игнорил. Отснимал, сел в машину и уехал. Позор таким "людям"", – написала женщина.

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты постят в соцсетях свастику с Лавровым.

Также напомним, российские пропагандисты начали готовить РФ к провалам в войне. Россия несет значительные потери после своего нападения на Украину.