У Дніпрі пролунало кілька вибухів (фото, відео)

У Дніпрі нові вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 29 червня, у Дніпрі пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, могла спрацювати ППО. Наразі з'ясовуються подробиці.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Місцеві жителі почули два гучні вибухи, і після цього почалася повітряна тривога. Наразі у місті видніється задимлення. Імовірно, працює ППО. Інформація уточнюється.

Ракетний удар по Дніпру

У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місцеві жителі чули кілька вибухів. Нині у небі над містом великий стовп диму. Стало відомо, що ракета влучила в СТО "Автодизель". Під завалами люди.

Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у Дніпрі. До цього в небі помітили ракету, що летіла у бік міста.

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Потім мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "прильоти" у місті.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", – написав міський голова.

Пізніше Філатов повідомив, що ракета влучила у СТО "Автодизель". Там не було жодної техніки, військових чи зброї. Під завалами люди.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що рашисти випустили шість ракет по Дніпру:

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"Три ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом. У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються", – розповів він.

Раніше ми писали, що у Дніпрі пролунав потужний вибух. Проте на момент удару тривоги в місті не було. За попередньою інформацією, пожежа виникла на одному з підприємств.