У Чернігівській області росіянин коригував ворожі обстріли та "здавав" місцевих жителів окупантам

Співробітники поліції під час обшуків виявили у його будинку вибухівку. Колаж "Сьогодні"

На Чернігівщині співробітники карного розшуку поліції спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали росіянина, який працював коригувальником вогню.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

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Зловмисник переїхав жити в Україну у 2014 році, а у перші дні вторгнення РФ на територію України він оселився біля Чернігова.

Поліція з'ясувала, що чоловік коригував ворожі обстріли та "здавав" місцевих жителів окупантам. Водночас, співробітники поліції під час обшуків виявили у його будинку вибухівку та цинк із боєприпасами. Наразі зловмисник передано СБУ для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

Нагадаємо, влада Польщі надішле з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата.

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Західні країни продовжують кампанію з виявлення шпигунів серед працівників дипломатичних місій Російської Федерації. Таким співробітникам дуже швидко видається розпорядження негайно зібрати валізи та повернутися додому.