В Черниговской области россиянин корректировал вражеские обстрелы и "сдавал" местных жителей оккупантам

Сотрудники полиции во время обысков обнаружили в его доме взрывчатку. Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области сотрудники уголовного розыска полиции совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали россиянина, который работал корректировщиком огня.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

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Злоумышленник переехал жить в Украину в 2014 году, а в первые дни вторжения РФ на территорию Украины он поселился возле Чернигова.

Полиция выяснила, что мужчина корректировал вражеские обстрелы и "сдавал" местных жителей оккупантам. Вместе с тем, сотрудники полиции во время обысков обнаружили в его доме взрывчатку и цинк с боеприпасами. В настоящее время злоумышленник передан СБУ для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.

Напомним, власти Польши вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

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Западные страны продолжают кампанию по выявлению шпионов среди сотрудников дипломатических миссий Российской Федерации. Таким сотрудникам очень быстро выдается предписание немедленно собрать чемоданы и вернуться домой.