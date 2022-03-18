У Чехії українських біженців хочуть розмістити у посольстві РФ

У посольстві РФ хочуть поселити біженців із України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чехії влада Праги хоче, щоб посольство РФ надало їм частину великих і порожніх будівель. Їх віддадуть українським біженцям, які залишили свій будинок через війну Росії проти України.

Про це пише місцевий телеканал Česká televize.

Реклама

Особливо мерію цікавить школа на кілька сотень учнів, яку посольство не використовує після вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях. Тоді роботу школи зупинили, а всіх викладачів вислали із Чехії як співробітників російського посольства з дипломатичними паспортами. Будівлю тепер можна використати для навчання українських дітей.

Близько 30 будівель навколо посольства РФ у Празі охороняються камерами, але за рідкісним винятком будівлі порожні, зокрема школа.

"Я написав листа послу Росії і закликав його зробити школу доступною для українських дітей", – розповів мер Праги Ондржей Коларж.

Реклама

Проте дива не сталося – РФ відмовилася допомагати дітям, які втекли зі своїх будинків через напад окупантів.

"Будинок школи є власністю Російської Федерації. Використання майна не входить до компетенції мера району Прага", — відповіли у посольстві.

Скільки українців приїхали до Чехії

Приблизно 270 тисяч біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоби без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні. Про це заявив 17 березня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

Реклама

З 4 березня у Чехії оголосили надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою російським вторгненням в Україну. Це необхідно, щоб допомогти уряду, регіонам, муніципалітетам та іншим службам більш гнучко та швидко координувати допомогу біженцям та забезпечити гідні умови життя, зокрема можливість брати участь у повноцінному житті в Чехії.