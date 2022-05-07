У Бучі окупанти залишили місцевому жителю радіоактивну колбу з ртуттю

Окупанти хотіли отруїти українців ртуттю. Фото: колаж "Сьогодні"

У будинку одного з мешканців Бучі жили російські окупанти. Повернувшись додому, чоловік побачив лабораторну колбу з незрозумілою речовиною. Як виявилося, це отруйна речовина – ртуть.

Про це повідомляють "Добровольці Бучі" у Facebook.

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Як стало відомо, радіоактивний фон колби був підвищений, тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС.

Рідину вилучили бійці та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів. Навіщо окупанти привезли отруту до Бучі – залишиться загадкою.

"Посудина мала в собі приблизно 400 грам рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів", – наголосили у відомстві.

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Колба з ртуттю у Бучі

Якщо ви помітили незрозумілий предмет, який потенційно може бути небезпечним, одразу телефонуйте за телефоном оперативної лінії, яка працює цілодобово +380960042188.

На Сумщині знайшли покинуті окупантами залишки смертельної хімзброї

У селі Білка Сумської області виявили залишки хімічної зброї – ампули зарину та інших речовин. У цьому місті були російські окупанти. Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.

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"Ми знайшли в селі Білка залишки хімічної зброї – це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або Полтаві, або по іншим містах", – сказав він.

За словами мера, зараз цим займається СБУ. Крім того, у Тростянці окупанти розставили безліч розтяжок та замінували цвинтарі, лісопосадки, паркові зони та адміністративні об'єкти.

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