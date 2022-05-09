У бою з окупантами загинув один із кращий льотчиків України Ігор Бедзай (фото)

Полковник Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найкращих військових льотчиків України полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня під час виконання бойового завдання. Вертоліт, в якому знаходився Бедзай, був збитий російським винищувачем.

Як розповів у Facebook керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, льотчик Ігор Бедзай був заступником командуючого ВМС з авіації. Полковник відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки поблизу Сак, Крим.

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"У 2014-му році полковник Бедзай чи не єдиний з усього командування флоту проявив лідерство та рішучість – допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва", він зорганізував особовий склад, підготував техніку та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня – повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня. Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли морську авіацію", – пише Чмут.

Ігор Бездай

Повідомляється, що Бедзай загинув під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача.

"Сподіваюся, найближчим часом Володимир Зеленський присвоїть звання Героя України вже назавжди полковнику Ігорю Володимировичу Бедзаю", – додав волонтер.

Зазначимо, що у 2014 році за особисту мужність і героїзм і вірність військовій присязі під час російсько-української війни Бедзай був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст.

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