В бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай (фото)

Полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших военных летчиков Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая при выполнении боевого задания. Вертолет, в котором находился Бедзай, был сбит российским истребителем.

Как рассказал в Facebook руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, летчик Игорь Бедзай был заместителем командующего ВМС по авиации. Полковник известен как бывший командир 10 Морской авиационной бригады из Новофедоровки около Сак, Крым.

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"В 2014 году полковник Бедзай чуть ли не единственный из всего командования флота проявил лидерство и решительность – пока все ждали мифических "приказов из Киева", он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах у оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. А на следующий день – повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию", – пишет Чмут.

Игорь Бездай

Сообщается, что Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

"Надеюсь, в ближайшее время Владимир Зеленский присвоит звание Героя Украины уже навсегда полковнику Игорю Владимировичу Бедзаю", – добавил волонтер.

Отметим, что в 2014 году за личное мужество и героизм и верность военной присяге во время российско-украинской войны Бедзай был награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст.

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