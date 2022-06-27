У Білорусі продають крадені черешні та помідори з Мелітополя і Херсона (фото)

На ринках Білорусі помітили українські ягоди та овочі. Фото: колаж "Сьогодні"

На ринках у Білорусі з'явилися мелітопольські вишні та херсонські помідори. Їх вивезли з України російські окупанти. Можливо, це роблять з пропагандистською метою.

Про це пише "24 канал".

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Подробиці

У Мережі опублікували фото помідорів, які російські загарбники вкрали у фермерів у окупованому Херсоні. Овочі виявили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік Мінська.

"Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?" – пишуть у соцмережах.

Херсонські помідори

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Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на білоруських ринках з'явилася і мелітопольська черешня. Її привезли "хлопці з Чечні".

"У деяких містах білорусії на місцевих ринках з'явилася мелітопольська черешня та херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні", – пишуть у Мережі.

Зазначається, що "ефективність такої логістики незрозуміла". Можливо, це роблять з пропагандистською метою.

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Мелітопольська черешня

Топ-5 "скарбів" російських мародерів: що окупанти накрали в Україні

Міністерство оборони України оприлюднило своєрідний топ-5 речей, які російські військові викрали в Україні.

П'яте місце у рейтингу посідає бойлер. У Мощуні один окупант навіть так і загинув з ним – обійнявшись, повідомили у відомстві.

Четверте місце – шкарпетки, які буряти виносили з кожного будинку в Катюжанці, що на Київщині.

На третьому місці – військове взуття, адже ходити у "лаптях" не надто зручно.

Друге місце – мармуровий унітаз, який окупанти забрали з садиби Попова разом з пилками та шурупокрутом.

Злочинний рейтинг очолює собача будка, яку помітили на вантажівці з літерою "Z".