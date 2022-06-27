В Беларуси продают краденые черешни и помидоры из Мелитополя и Херсона (фото)

На рынках Беларуси заметили украинские ягоды и овощи. Фото: коллаж "Сегодня"

На рынках в Беларуси появились мелитопольские вишни и херсонские помидоры. Их вывезли из Украины российские оккупанты. Возможно, это делают в пропагандистских целях.

Об этом пишет "24 канал".

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В Сети опубликовали фото помидоров, которые российские захватчики украли у фермеров в оккупированном Херсоне. Овощи обнаружили на прилавках одной из ярмарок, что неподалеку от Минска.

"Долго ждать не пришлось. Неужели белорусы будут покупать?" – пишут в соцсетях.

Херсонские помидоры

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Кроме того, росСМИ сообщают, что на белорусских рынках появилась и мелитопольская черешня. Ее привезли "ребята из Чечни".

"В некоторых городах Беларуси на местных рынках появилась мелитопольская черешня и херсонские помидоры. Интересно, что продукцию с оккупированных украинских территорий привезли не крымчане, а бравые ребята из Чечни", – пишут в Сети.

Отмечается, что "эффективность такой логистики непонятна". Возможно, это делают в пропагандистских целях.

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Мелитопольская черешня

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На третьем месте – военная обувь, ведь ходить в "лаптях" не очень удобно.

Второе место – мраморный унитаз, который оккупанты унесли из усадьбы Попова вместе с пилами и шуруповертом.

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