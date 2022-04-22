Врожайний день для ППО: ЗСУ знищили 15 повітряних цілей окупантів

Українські захисники знищують техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України 21 квітня ліквідували 15 повітряних цілей російських окупантів, зокрема 3 літаки і 3 гелікоптери.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні.
Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи знищили одразу два російські літаки.
"Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще "один Мі-8 – збивають морські піхотинці. Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів", – додали у повідомленні.
Отже, за підсумками доби уражено:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);
- 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").
ЗСУ ліквідували 21 000 окупантів
Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про поточні втрати російських військ у війні в Україні. Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 829 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од.;
- артилерійських систем – 393 од.;
- РСЗВ – 136 од.;
- засобів ППО – 67 од.;
- літаків – 172 од.;
- гелікоптерів – 151 од.;
- автомобільної техніки – 1508 од.;
- кораблі/катери – 8 од.;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Читайте також: