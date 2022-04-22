Урожайный день для ПВО: ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Украинские защитники уничтожают технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 21 апреля ликвидировали 15 воздушных целей российских оккупантов, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Реклама

"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БпЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил" , – говорится в сообщении.

Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения уничтожили сразу два российских самолета.

"Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы. Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, сообщающие об уничтожении "Аллигатора" – вертолета Ка-52 рашистов", – добавили в сообщении.

Реклама

Итак, по итогам суток поражено:

3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);

9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

ВСУ ликвидировали 21 000 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ отчитался о текущих потерях российских войск в войне в Украине. Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;

танков – 829 ед.;

боевых бронированных машин – 2118 ед.;

артиллерийских систем – 393 ед.;

РСЗО – 136 ед.;

средств ПВО – 67 ед.;

самолетов – 172 ед.;

вертолетов – 151 ед;

автомобильной техники – 1508 ед.;

корабли/катера – 8 ед.;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;

специальной техники – 27;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Читайте также: