"Українське сафарі продовжується": ЗСУ ліквідували командира армії РФ

Командир армії РФ Іван Гришин (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України ліквідували командира 49 зенітної ракетної бригади полковника Івана Гришина зі Смоленська.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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"Українське сафарі 2.0" продовжується. Зустрічайте "свіжого" окупанта зі складу Збройних сил Росії: командир 49 зенітної ракетної бригади полковник Гришин Іван зі Смоленська. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!" – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;

танків ‒ 773 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;

артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;

РСЗВ – 127 одиниць;

засоби ППО – 66 одиниць;

літаків – 165 одиниць;

гелікоптерів – 146 одиниць;

автомобільної техніки – 1471 одиниця;

кораблі /катери / boats – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Однак остаточні дані наразі уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що втрати ЗСУ у 8-10 разів менші, ніж у російській армії.

Також нагадаємо, Україна за добу завдала РФ більше втрат, ніж та отримала за 8 років війни у Сирії.