Українські військові влаштували "парад" на трофейних російських танках (фото)

Військові влаштували "парад" трофейної техніки РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні
Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" приготували особливий подарунок для окупантів на 9 травня. Українські захисники влаштували "парад" на трофейних російських танках, які відібрали в окупантів під час війни на нашій землі. Тепер ця техніка допомагає ЗСУ боротися з російським загарбником.
Про таке повідомили в Міноборони України.
Захисники України нагадали, що 9 травня – не наш День Перемоги. Для українців це буде інша дата, яка визначиться у майбутньому.
"День Перемоги будемо святкувати в майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки – влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю. Все буде Україна!" – запевняють українські військові.
"Парад" на російських танках. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Масштабні втрати росіян в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – 25 650 осіб ліквідовано;
- танків – 1145;
- бойових броньованих машин – 2764;
- артилерійських систем – 513;
- РСЗВ – 185;
- засобів ППО – 87;
- літаків – 199;
- гелікоптерів – 158;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
- кораблів – 12;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
- спеціальної техніки – 41;
- крилатих ракет – 94.
Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.
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