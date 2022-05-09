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Українські військові влаштували "парад" на трофейних російських танках (фото)

Інна Собора
9 травня, 19:30
Захисники України нагадали, що святкувати День Перемоги будемо після того, як здолаємо російського ворога

Військові влаштували "парад" трофейної техніки РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" приготували особливий подарунок для окупантів на 9 травня. Українські захисники влаштували "парад" на трофейних російських танках, які відібрали в окупантів під час війни на нашій землі. Тепер ця техніка допомагає ЗСУ боротися з російським загарбником.

Про таке повідомили в Міноборони України.

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Захисники України нагадали, що 9 травня – не наш День Перемоги. Для українців це буде інша дата, яка визначиться у майбутньому.

"День Перемоги будемо святкувати в майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки – влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю. Все буде Україна!" – запевняють українські військові.

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"Парад" на російських танках. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Масштабні втрати росіян в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – 25 650 осіб ліквідовано;
  • танків – 1145;
  • бойових броньованих машин – 2764;
  • артилерійських систем – 513;
  • РСЗВ – 185;
  • засобів ППО – 87;
  • літаків – 199;
  • гелікоптерів – 158;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
  • кораблів – 12;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
  • спеціальної техніки – 41;
  • крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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