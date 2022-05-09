Украинские военные устроили "парад" на трофейных российских танках (фото)

Военные устроили "парад" трофейной техники РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня
Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" приготовили особый подарок для оккупантов на 9 мая. Украинские защитники устроили "парад" на трофейных русских танках, отобранных у оккупантов во время войны на нашей земле. Теперь эта техника помогает ВСУ бороться с российским захватчиком.
О таком сообщили в Минобороны Украины.
Защитники Украины напомнили, что 9 мая – не наш День Победы. Для украинцев это будет другая дата, которая определится в будущем.
"День Победы будем праздновать в будущем. Дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю. Все будет Украина!", – уверяют украинские военные.
"Парад" на русских танках. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр
Масштабные потери россиян в Украине
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава 25 650 человек ликвидировано;
- танков – 1145;
- боевых бронированных машин – 2764;
- артиллерийских систем – 513;
- РСЗО – 185;
- средств ПВО – 87;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 158;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1970 г.;
- кораблей – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
- специальной техники – 41;
- крылатых ракет – 94.
Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.
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