Українські військові звільнили ще одне селище в Донецькій області

Українські захисники. Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні сили України звільнили від окупантів селище Солодке на Донеччині.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Telegram.
Британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас
Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль майже на всю територію Луганської області, що дозволяє їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні своєї політичної мети на Донбасі, повідомляє британська розвідка.
Як зазначають, на відміну від попередніх фаз війни, РФ, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ:
- Центральним угрупованням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна;
- Південним угрупованням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.
Водночас у розвідці повідомляють, що українські сили здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до наявних планів.
"Утримувані українцями райони Сєвєродонецька та Лисичанська були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох боків. Є реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони випрямленої лінії фронту", – йдеться у повідомленні.
Британська розвідка заявила, що битва за Донбас до цього моменту характеризувалася повільними темпами наступу та масованим застосуванням Росією артилерії, коли міста рівняли з землею.
"Бої на Донеччині майже напевно триватимуть у такому ж ключі", – зазначили в розвідці.
Також нагадаємо, окупанти обстріляли з РСЗВ Краматорськ та Слов'янськ, багато вбитих та поранених.