Українські військові звільнили ще одне селище в Донецькій області

Українські захисники. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України звільнили від окупантів селище Солодке на Донеччині.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Telegram.

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Британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас

Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль майже на всю територію Луганської області, що дозволяє їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні своєї політичної мети на Донбасі, повідомляє британська розвідка.

Як зазначають, на відміну від попередніх фаз війни, РФ, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ:

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Центральним угрупованням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна;

Південним угрупованням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

Водночас у розвідці повідомляють, що українські сили здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до наявних планів.

"Утримувані українцями райони Сєвєродонецька та Лисичанська були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох боків. Є реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони випрямленої лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка заявила, що битва за Донбас до цього моменту характеризувалася повільними темпами наступу та масованим застосуванням Росією артилерії, коли міста рівняли з землею.

"Бої на Донеччині майже напевно триватимуть у такому ж ключі", – зазначили в розвідці.

Також нагадаємо, окупанти обстріляли з РСЗВ Краматорськ та Слов'янськ, багато вбитих та поранених.