Українські розвідники опублікували список агентів ФСБ, які діють у Європі

ГУР МО розкрило 620 агентів ФСБ, які працюють на території Європи. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські розвідники отримали список працівників ФСБ Росії, що беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 28 березня.

Зазначається, що список складається із 620 співробітників Федеральної служби безпеки РФ. У ньому вказані імена прізвища, місця роботи, адреси реєстрації та паспортні дані російських силовиків.

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"Кожен європеєць має знати їхні імена", – йдеться у повідомленні ГУР МО.

Повний список співробітників ФСБ, які діють на території європейських країн, можна переглянути за посиланням.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Москві активізувалися співробітники ФСБ, щоб завдати "контрудару" Швейцарії за приєднання до санкцій.

Також ми інформували, що співробітникам ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які проживають у Москві. Після початку війни їх викликають на допити, переглядають їхні мобільні телефони та обшукують квартири.