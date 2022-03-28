Украинские разведчики опубликовали список агентов ФСБ, действующих в Европе

ГУР МО раскрыло 620 агентов ФСБ, работающих на территории Европы. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские разведчики получили список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 28 марта.

Отмечается, что список состоит из 620 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. В нем указаны имена фамилии, места работы, адреса регистрации и паспортные данные российских силовиков.

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"Каждый европеец должен знать их имена", – говорится в сообщении ГУР МО.

Полный список сотрудников ФСБ, действующих на территории европейских стран, можно посмотреть по ссылке.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Москве активизировались сотрудники ФСБ, чтобы нанести "контрудар" Швейцарии за присоединение к санкциям.

Также мы информировали, что сотрудникам ФСБ России приказали тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве. После начала войны их вызывают на допросы, просматривают их мобильные телефоны и обыскивают квартиры.