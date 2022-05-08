Українська авіація розбомбила ППО окупантів на острові Зміїному (відео)

Українська авіація вдарила по комплексу ППО РФ на острові Зміїний / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мережу потрапило відео удару української авіації по комплексу протиповітряної оборони армії РФ на острові Зміїний.

Відео оприлюднив Telegram-канал "ХС Харьков".

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"З'явилося відео з "ювелірною роботою" наших СУшок по силах ППО орків на острові Зміїному. До речі, це ті самі СУшки, які вже сотні разів "збиті" у вологих фантазіях пропагандонів ерефії", – йдеться в повідомленні.

ЗСУ знищили катер окупантів біля Зміїного

В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна". Оперативне командування "Південь" опублікувало відео.

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Раніше українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.