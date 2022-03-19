Українки повідомляють про зґвалтування окупантами – омбудсмен

З початку війни у соцмережах з'являлися повідомлення про згвалтування окупантами, які захоплювали українські міста. Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.

Про це повідомив Офіс омбудсмена Людмили Денісової на запит "Української правди".

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Зґвалтування російськими окупантами

"З початку збройної агресії Росії проти України на гарячу лінію уповноваженого надходить інформація про скоєння військовослужбовцями РФ насильницьких злочинів, зокрема проти статевої свободи та недоторканності особи", – йдеться у повідомленні.

У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію правоохоронцям.

З початку війни у соцмережах з'являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, які захоплювали українські населені пункти.

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Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.

Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів та найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів. Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирії.