Украинки сообщают об изнасилованиях оккупантами – омбудсмен

С начала войны в соцсетях появлялись сообщения об изнасиловании оккупантами, захватывавшими украинские городки. Коллаж "Сегодня"

С начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека получает жалобы от украинцев о половых преступлениях российских военных.

Об этом сообщил Офис омбудсмена Людмилы Денисовой на запрос "Украинской правды".

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Изнасилование российскими оккупантами

"С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного поступает информация о совершении военнослужащими РФ насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности", – говорится в сообщении.

У Денисовой сообщают, что в дальнейшем передают эту информацию правоохранителям.

С начала войны в соцсетях появлялись сообщения об изнасиловании оккупантами, захватывавшими украинские городки.

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Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.

Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказов российских солдат и наемников воевать против Украины. Также есть проблемы с обеспечением подразделений.Из-за этого в РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.