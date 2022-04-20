Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Українці – нація контррозвідників. Арестович назвав ознаки швидкої перемоги над РФ

Наталія Магдик
20 квітня, 13:31
Позаштатний радник ОП розповів про те, що українці це нація, яка нікому не довіряє і боротися з нами марно

Арестович розповів, коли закінчиться війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що українці вже почали сваритися є ознакою, що перемога дуже близька. Таку думку висловив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович на своєму Youtube-каналі .

"В українців недовіра на рівні один до одного. Коли дружина запитала: "Коли ми переможемо? я відповів, як тільки почуєш, що люди почали за кермом сваритися – значить це вже перемога. Ми вже два тижні десь один одного ненавидимо, лаємось", – розповів Арестович.

За його словами, це відбувається тому, що українці – це особлива нація і недовіра закладена у крові.

Реклама

"В Україні немає таких недоліків, які б не були перевагами. В Україні нація контррозвідників. Розвідник шукає друзів серед ворогів, а контррозвідник – ворогів серед друзів. Ми нація контррозвідників – шукаємо ворогів серед друзів, а це породжує певний соціальний імунітет. Спробуй зараз у позу і позируй там, як рятівник вітчизни, тебе знесуть миттєво, за дві секунди. У нас такого не люблять.

Що для України перемога

Президент України Володимир Зеленський розповів які пункти означатимуть для нього перемогу України у війні з Росією.

  • не упустити суверенітет України,
  • не втратити сотні тисяч людей,
  • український Крим,
  • зберегти український статут для тих територій, що Росія визнала ОРДЛО.

Українці не погодяться віддати жодне місто

Раніше глава держави заявляв, що Україна не може виконати ультиматум Росії.