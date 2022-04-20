Украинцы – нация контрразведчиков. Арестович назвал признаки скорой победы над РФ

Арестович рассказал, когда закончится война / Фото: Коллаж: Сегодня
То, что украинцы уже начали ругаться – является признаком, что победа очень близка. Такое мнение высказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на своем Youtube-канале.
"В Украинцах недоверие на уровне друг к другу. Когда жена спросила: "Когда мы победим? , я ответил, как только услышишь, что люди начали за рулем сраться – значит это уже победа. Мы уже две недели где-то друг друга ненавидим, ругаемся", – рассказал Арестович.
По его словам, это происходит потому, что украинцы – это особая нация и недоверие заложено в крови.
"В Украине нет таких недостатков, которые бы не были достоинствам. В Украине нация контрразведчиков. Разведчик ищет друзей среди врагов, а контрразведчик – врагов среди друзей. Мы нация контрразведчиков – ищем врагов среди друзей, а это порождает определенный социальный иммунитет. Попробуй сейчас в позу и попозируй там, как спаситель отечества, тебя снесут моментально, за две секунды. У нас такого не любят. У соседа хата выше, ну значит все, эту хату спалим ", – резюмировал он.
Что для Украины победа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал какие пункты будут для него означать победу Украины в войне с Россией.
- не упустить суверенитет Украины,
- не потерять сотни тысяч людей,
- украинский Крым,
- сохранить украинский статут для тех территорий, которые Россия признала ОРДЛО.
Украинцы не согласятся отдать ни один город
Ранее глава страны заявлял, что Украина не может выполнить ультиматум России.