Украинцы – нация контрразведчиков. Арестович назвал признаки скорой победы над РФ

Арестович рассказал, когда закончится война / Фото: Коллаж: Сегодня

То, что украинцы уже начали ругаться – является признаком, что победа очень близка. Такое мнение высказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на своем Youtube-канале.

"В Украинцах недоверие на уровне друг к другу. Когда жена спросила: "Когда мы победим? , я ответил, как только услышишь, что люди начали за рулем сраться – значит это уже победа. Мы уже две недели где-то друг друга ненавидим, ругаемся", – рассказал Арестович.

По его словам, это происходит потому, что украинцы – это особая нация и недоверие заложено в крови.

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"В Украине нет таких недостатков, которые бы не были достоинствам. В Украине нация контрразведчиков. Разведчик ищет друзей среди врагов, а контрразведчик – врагов среди друзей. Мы нация контрразведчиков – ищем врагов среди друзей, а это порождает определенный социальный иммунитет. Попробуй сейчас в позу и попозируй там, как спаситель отечества, тебя снесут моментально, за две секунды. У нас такого не любят. У соседа хата выше, ну значит все, эту хату спалим ", – резюмировал он.

Что для Украины победа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал какие пункты будут для него означать победу Украины в войне с Россией.

не упустить суверенитет Украины,

не потерять сотни тысяч людей,

украинский Крым,

сохранить украинский статут для тех территорий, которые Россия признала ОРДЛО.

Украинцы не согласятся отдать ни один город

Ранее глава страны заявлял, что Украина не может выполнить ультиматум России.