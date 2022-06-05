Українців попередили про ворожі ДРГ: названі найнебезпечніші регіони

В Україні активізувалися російські ДРГ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні сьогодні активно діють російські диверсійно-розвідувальні групи, сформовані з жителів ОРДЛО та Криму.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського марафону на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"На жаль, вони існують, вони пробують пробратися вглиб країни, не лише на прифронтовій зоні. Вони працюють. З того, що ми бачимо, достатньо часто це громадяни України, які живуть на окупованих територіях. Одна з головних вимог до них – як мінімум розуміти, а ще краще – розмовляти українською мовою", – сказав Денисенко.

За його словами, у прифронтовій зоні, а також в областях, які знаходяться на прикордонні з Білоруссю і Росією, "доводиться знаходити і потім ліквідовувати ці диверсійно-розвідувальні групи".

Радник глави МВС зазначив, що росіяни "почали робити розумніше" – брати в ДРГ людей, які жили на території Донецької, Луганської областей та Криму.

Денисенко також прокоментував інформацію про те, що в Києві активізувалися ДРГ, але правоохоронці їм протидіють:

Реклама

"Так, я можу підтвердити. Ведеться багато закулісної і оперативної роботи... Насправді проста людина з цим по суті не стикається. Це і є ота хороша робота, яку роблять і Служба безпеки України, контррозвідка і Нацгвардія, і тероборона".

В Одесі затримали 12 диверсантів РФ

На початку травня стало відомо, що співробітники Державного бюро розслідувань затримали 12 осіб, які готували диверсії, протести та заколоти в Одесі та області. Затримані працювали над підбурюванням одеситів до масових заворушень.

У диверсантів співробітники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та патронів до них зберігалася у приватному будинку одного з затриманих.

Крім того, у диверсантів виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.