Украинцев предупредили о вражеских ДРГ: названы самые опасные регионы

В Украине активизировались российские ДРГ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сегодня активно действуют российские диверсионно-разведывательные группы, сформированные из жителей ОРДЛО и Крыма.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского марафона на Youtube-канале "Украина 24".

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"К сожалению, они существуют, они пробуют пробраться вглубь страны, не только в прифронтовой зоне. Они работают. Из того, что мы видим, достаточно часто это граждане Украины, живущие на оккупированных территориях. Одно из главных требований к ним – как минимум понимать, а еще лучше – разговаривать на украинском языке", – сказал Денисенко.

По его словам, в прифронтовой зоне, а также в областях, которые находятся на границе с Беларусью и Россией, "приходится находить и затем ликвидировать эти диверсионно-разведывательные группы".

Советник главы МВД отметил, что россияне "начали делать умнее" – брать в ДРГ людей, живших на территории Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Денисенко также прокомментировал информацию о том, что в Киеве активизировались ДРГ, но правоохранители им противодействуют:

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"Да, я могу подтвердить. Ведется много закулисной и оперативной работы... На самом деле простой человек с этим по сути не сталкивается. Это и есть хорошая работа, которую делают и Служба безопасности Украины, контрразведка и Нацгвардия, и тероборона".

В Одессе задержаны 12 диверсантов РФ

В начале мая стало известно, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали 12 человек, которые готовили диверсии, протесты и мятежи в Одессе и области. Задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных.

Кроме того, у диверсантов обнаружили флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.