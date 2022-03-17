Україна запросила у Японії супутникові знімки військ РФ – ЗМІ

Дізнатися про розташування угруповань військ Росії буде простіше. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна запросила у Японії знімки із супутників для визначення місцезнаходження російських військ.
Про це повідомляє видання Nikkei.
Зазначається, що Японія використовує супутники з радаром із синтезованою апертурою (SAR), які можуть отримувати зображення вдень та вночі високої якості, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері.
Очікується, що рішення ухвалить Агентство національної безпеки, а не комерційні супутникові оператори з огляду на те, що зображення будуть використовуватися у військових цілях.
За словами джерел видання, уряд також уважно враховуватиме ситуацію в Україні під час ухвалення рішення.
Допомога Японії Україні
- Ще 23 лютого Японія оголосила про запровадження санкцій проти Росії через ситуацію навколо України. За словами прем'єр-міністра Японії, санкції проти РФ передбачають заборону експорту з так званих "ЛДНР", а також замороження активів офіційних осіб. Обмеження також стосуються суверенного боргу та передбачають заборону на випуск нових облігацій у Японії.
- Зазначимо, Японія повністю підтримує Україну у війні з Росією та виділяє ще 100 млн доларів для боротьби з агресором.
- Раніше Фуміо Кісіда заявив, що Японія запроваджує санкції проти Центрального банку Росії та особисто проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Метою таких заходів є максимальне заморожування міжнародних валютних резервів РФ, ніж дати Центробанку РФ можливості здійснити валютні операції на підтримку рубля, який 28 лютого обвалився до рівня 1988 року.
- Крім того, Японія ввела санкції проти Путіна та його оточення, а також ввела санкції та заморожує активи ще проти 17 росіян.