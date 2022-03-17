Україна запросила у Японії супутникові знімки військ РФ – ЗМІ

Дізнатися про розташування угруповань військ Росії буде простіше. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна запросила у Японії знімки із супутників для визначення місцезнаходження російських військ.

Про це повідомляє видання Nikkei.

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Зазначається, що Японія використовує супутники з радаром із синтезованою апертурою (SAR), які можуть отримувати зображення вдень та вночі високої якості, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері.

Очікується, що рішення ухвалить Агентство національної безпеки, а не комерційні супутникові оператори з огляду на те, що зображення будуть використовуватися у військових цілях.

За словами джерел видання, уряд також уважно враховуватиме ситуацію в Україні під час ухвалення рішення.

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