Украина запросила у Японии спутниковые снимки войск РФ – СМИ

Узнать расположение группировок войск России будет проще. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина запросила у Японии снимки со спутников для определения местонахождения российских войск.
Об этом сообщает издание Nikkei.
Отмечается, что Япония использует спутники с радаром с синтезированной апертурой (SAR), которые могут получать изображения днем и ночью высокого качества, а также через облака и другие препятствия в атмосфере.
Ожидается, что решение примет Агентство национальной безопасности, а не коммерческие спутниковые операторы, учитывая, что изображения будут использоваться в военных целях.
По словам источников издания, правительство также будет внимательно учитывать ситуацию в Украине при принятии решения.
Помощь Японии Украине
- Еще 23 февраля Япония объявила о введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По словам премьер-министра Японии, санкции против РФ предусматривают запрет на экспорт из так называемых "ЛДНР", а также замораживание активов официальных лиц. Ограничения также касаются суверенного долга и предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в Японии.
- Отметим, Япония полностью поддерживает Украину в войне с Россией и выделяет еще 100 млн долларов для борьбы с агрессором.
- Ранее Фумио Кисида заявил, что Япония вводит санкции против Центрального банка России и лично против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Целью таких мер является максимальное замораживание международных валютных резервов РФ, чтобы не дать Центробанку РФ возможности осуществить валютные операции в поддержку рубля, который 28 февраля обрушился до уровня 1988 года.
- Кроме того, Япония ввела санкции против Путина и его окружения, а также ввела санкции и замораживает активы еще против 17 россиян.