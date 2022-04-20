Україна отримала військові літаки та запчастини для авіації — Пентагон

Кірбі заявив, що українська армія поповнилася літаками/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна отримала від інших країн допомогу, що дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Речник Пентагону Джона Кірбі зазначив, що йдеться про допомогу, яку Україна отримала не від США.

"Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці — ред.) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", – заявив Кірбі.

У заяві не уточнюється зміст терміну "платформи". Однак CNN повідомляє з посиланням на Кірбі про передачу Україні винищувача (в одному екземплярі). Видання не наводить відповідну цитату речника Пентагону.

США відправлять більше артилерії в Україну

Сполучені Штати Америки направлять в Україну більше артилерії. Таке рішення оголосив президент США Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників.

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На запитання, чи планують США надіслати більше артилерії в Україну, Байден відповів "так".

Вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації американського президента вартістю 800 мільйонів доларів вже почали надходити в Україну, зокрема більш важке обладнання — 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.

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