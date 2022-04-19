США відправлять більше артилерії в Україну — Байден

Сполучені Штати Америки направлять в Україну більше артилерії. Таке рішення оголосив президент США Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників.
Про це пише CNN.
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На запитання, чи планують США надіслати більше артилерії в Україну, Байден відповів "так".
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Вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації американського президента вартістю 800 мільйонів доларів вже почали надходити в Україну, зокрема більш важке обладнання — 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.
Варто зазначити, що учора, 18 квітня, в Європу прибув рейс з допомогою з пакета 800 мільйонів доларів від США. Очікується, що ще 7 рейсів повинні прибути протягом 24 годин.
Представник оборонного відомства США не зміг сказати, коли ця допомога надійде в Україну наземним транспортом, але сказав, що жоден із цих вантажів у Європі довго перебувати не буде.
Німеччина передасть Україні оборонну зброю
Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді зброї. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може постачити зі своїх власних запасів.
Канцлер Німеччини повідомив, що серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.
"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Мета полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.
На запитання, чи поставить Німеччина в Україну сучасні танки "Леопард", він сказав, що Берлін та його західні союзники дійшли висновку, що найдоцільніше постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися. За його словами, союзники координують постачання.