Загроза ракетних ударів: у Чорному морі збільшилась кількість російських кораблів

РФ може запускати ракети по Україні з кораблів/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Чорному морі кількість ворожих кораблів РФ, що загрожують ракетними ударами, зросла. Раніше їх було два, а тепер — три.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Зазначається, що десантних кораблів не спостерігається.

В ОК "Південь" зазначили, що росіяни відтягнули свої два підбиті "Раптори" від Зміїного до пункту базування в Севастополі. Вони мають надію їх "реанімувати".

"Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках тощо). Будьте уважними та пильними", — наголосили в ОК "Південь".

Чи помститься Росія за зброю Україні від США?

НАТО не очікує помсти з боку Росії через те, що Сполучені Штати Америки передають Україні сучасне озброєння.

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"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники НАТО та НАТО, — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено у договорі ООН", — зазначив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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