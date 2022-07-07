Удари ЗСУ з HIMARS довели окупантів у Запорізькій області до істерики

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Після точних ударів ЗСУ по військових об'єктах на окупованих територіях Запорізької області росіяни кидають склади та бази озброєння. Вони бояться нових ударів РСЗВ HIMARS. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Передають, що російські військові в паніці тікають з позицій. ФСБ навіть відправила своїх співробітників, щоб розібратися з дезертирством. За даними української розвідки, з армії окупантів втекли близько 30 людей.

Реклама

HIMARS працює на фронті

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео, як американські реактивні системи залпового вогню HIMARS обстрілюють позиції ворога на Запорізькому напрямі.

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Система була розроблена як мала мобільна РСЗВ з можливістю "стріляй та тікай".

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чим важливі саме ці РСЗВ.