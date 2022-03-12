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Вбивство Путіна зупинить війну в Україні, але для відновлення миру потрібна депутінізація Росії – Кулеба

Ксения Тесленко
12 березня, 21:39
Міністр закордонних справ зробив важливу заяву

На думку Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки потрібна депутинізація. Колаж "Сьогодні"

Усунення президента Росії Володимира Путіна недостатньо для встановлення миру в євроатлантичному просторі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Подробиці

На думку Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки потрібна депутинізація.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінізація Росії", – заявив Кулеба.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили:

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  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем -135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.;
  • засобів ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблів/катерів – 3 од.;
  • цистерн з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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