Убийство Путина остановит войну в Украине, но для восстановления мира нужна депутинизация России – Кулеба

По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация. Коллаж "Сегодня"
Устранения президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Подробнности
По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация.
"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", – заявил Кулеба.
Потери оккупантов с начала войны
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков ‒ 362 ед.;
- ББМ ‒ 1205 ед.;
- артиллерийских систем –135 ед.;
- РСЗО ‒ 62 ед.;
- средств ПВО ‒ 33 ед.;
- самолетов – 58 ед.;
- вертолетов – 83 ед.;
- автомобильной техники ‒ 585 ед.;
- кораблей/катеров ‒ 3 ед.;
- цистерн с ППМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Читайте также:
- "Байрактар" в действии: видео уничтожения техники оккупантов.
- "Я таких сволочей в жизни не видела": россиянка в Гостомеле о военных РФ.