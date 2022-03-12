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Убийство Путина остановит войну в Украине, но для восстановления мира нужна депутинизация России – Кулеба

Ксения Тесленко
12 марта, 21:39
Министр иностранных дел сделал важное заявление

По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация. Коллаж "Сегодня"

Устранения президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Подробнности

По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", – заявил Кулеба.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средств ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • кораблей/катеров ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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