Убийство Путина остановит войну в Украине, но для восстановления мира нужна депутинизация России – Кулеба

По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация. Коллаж "Сегодня"

Устранения президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Подробнности

По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", – заявил Кулеба.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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личного состава – более 12 тыс. человек;

танков ‒ 362 ед.;

ББМ ‒ 1205 ед.;

артиллерийских систем –135 ед.;

РСЗО ‒ 62 ед.;

средств ПВО ‒ 33 ед.;

самолетов – 58 ед.;

вертолетов – 83 ед.;

автомобильной техники ‒ 585 ед.;

кораблей/катеров ‒ 3 ед.;

цистерн с ППМ ‒ 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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