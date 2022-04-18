Вбивають не лише українців: російський окупант переїхав танком свого співлужбовця (відео)

Окупанти вбивають своїх/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вбивають не лише українців, але й своїх співслужбовців. Коли ті поранені, то вони більше їм не потрібні.

У мережі з'явилося відео, на якому російський окупант танком переїхав свого пораненого співслужбовця.

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На кадрах з відео видно, як на вулиці лежить поранений окупант. У його напрямку їде танк, яким керує його співслужбовець. Він повністю переїжджає пораненого.

Окупант розповів дружині, як ЗСУ їх "кришать" під Миколаєвом

Українські захисники знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70% складу. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

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"У нашого полку найбільші втрати, бл*дь. Нас майже не залишилося. Нас було тисяча із чимось людей, залишилося чотириста десь", – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, уцілілі окупанти більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони тепер займаються, – тікають від українських воїнів.

"Висунувся – кулі над головою! Ми почали тікати, по нас "Град" в ж*пу лупить. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю, перестрілка починається. Ї**ть, думаю, ми в кільці. Знову тікав, бл*дь", – скаржиться він.

І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Вдруге я сюди не поїду!"

"Зі свого боку радимо йому та решті окупантів "сюди не їхати" дійсно. Слава Україні!" – додали в СБУ.

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