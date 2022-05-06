Захід має відповідь на ядерний удар Росії – експерт

Захід намагається стримати пориви Путіна щодо застосування ядерної зброї - каже Орєшкін / Колаж "Сьогодні"

Російський президент Володимир Путін вичерпав усі свої ідеї для шантажу Заходу. Однак у нього залишаються ядерні боєголовки, якими він продовжить погрожувати ще довго. Правда, навряд чи реально ними скористається.

Про це розповів російський політичний географ Дмитро Орєшкін ведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Думка

"Він думав, що Захід злякається натяку на ядерний конфлікт. Втім, те, що він уже встиг натворити, дивним чином для нього самого консолідувало Захід і підготувало до найжорсткіших реакцій. Це новина для нього, що його перестали боятися і почали зневажати", – каже Дмитро Орєшкін.

Відповідь

Орєшкін вважає, що заяви прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про готовність миттєво відповісти Кремлю "щось і означає".

"Путінській бригаді нічого не залишається, як смикати ще раз за ту саму мотузку і говорити: а от у нас є атомна бомба. Захід знає, що вони мають атомну зброю, і вважає, що Путін злякається її використовувати. І я так думаю", – вселяє впевненість експерт.

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Орєшкін зазначає, що при ударі по Україні тактичною ядерною зброєю Росія отримає стратегічний удар у відповідь від НАТО.

"НАТО відповість вже безпосередньо, не просто за допомогою України, а по території РФ. Тут Путін чудово розуміє, що програє, але лякати і загрожувати продовжить. І стукати атомною бомбою, як Хрущов черевиком по столу в ООН, він, звісно, буде", – каже Орєшкін.

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Ситуація