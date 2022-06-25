У окупантів арсенал у Сватовому пішов у небо і гарно вибухав кілька годин (відео)

Можливо спрацювали HIMARS / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти втратили ще однин склад з боєприпасами на Луганщині у тимчасово окупованому населеному пункті. Вибухи снарядів тривають уже кілька годин.
Про це повідомляється на телеграм-каналі голови Луганської військової обласної адміністрації Сергія Гайдая.
Що відомо
"У Сватовому знищено склад боєприпасів противника, який було розміщено в районі комбікормового заводу", – йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що вибухи почали лунати в місті ще вночі. Згодом над Сватовим з'явився стовп густого чорного диму, який супроводжувався канонадами. Місцеві жителі розповідають, що це детонують склади із боєприпасами російських військових.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Однак є думка, що ймовірно поразка складу стала результатом використання ракет GMLRS, випущених із американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS. Ці системи тільки надійшли на фронт, про що повідомив 25 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Обстановка
- 16 червня надійшло повідомлення з Луганської області про те, що там спалахнув черговий склад боєприпасів російських окупантів. Займання сталося у тимчасово окупованому населеному пункті Красний Луч.
- 28 травня в окупованому Донецьку з невідомих причин спалахнув склад боєприпасів російських окупаційних сил, який війська злочинця Володимира Путіна розмістили на території місцевого коксохімічного заводу
- Навіть усередині Росії відбувається щось недобре з їхніми складами озброєння. Минулого місяця жителі Курська повідомляли про вибухи. За словами очевидців, гуркіт був чутний як на вулицях міста, так і на околицях. Там традиційно звинуватили українську сторону, яка все спростувала.