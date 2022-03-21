Тисячі жертв обстрілів та трупи на вулицях: командир "Азова" про ситуацію в Маріуполі

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В обложеному Маріуполі кількість жертв російських бомбардувань обчислюється тисячами, на вулицях міста лежать мертві тіла.

Про це розповів в ефірі телеканалу CNN командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

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"Люди готують їжу на вулиці, ризикуючи життям, під безперервними бомбардуваннями. Температура досягає -5. Кількість жертв серед населення зростає щодня – понад 3 тисячі. Точної кількості ніхто не знає. Люди закопані в братських могилах без імен. Багато тіл на вулицях. Дехто похований живцем під завалами та уламками будівель", – розповів він.

За словами Прокопенка, захисники міста намагаються давати людям їжу та воду, але цього замало.

На Маріуполь РФ скидає до 100 авіабомб на добу

Понад 350 тисяч маріупольців ховаються в укриттях та підвалах від постійних обстрілів окупантів. Ситуація в місті критична. У середньому за добу війська РФ скидають від 50 до 100 авіабомб на місто.