Тисячі жертв обстрілів та трупи на вулицях: командир "Азова" про ситуацію в Маріуполі

/ Фото: Колаж: Сьогодні
В обложеному Маріуполі кількість жертв російських бомбардувань обчислюється тисячами, на вулицях міста лежать мертві тіла.
Про це розповів в ефірі телеканалу CNN командир полку "Азов" Денис Прокопенко.
"Люди готують їжу на вулиці, ризикуючи життям, під безперервними бомбардуваннями. Температура досягає -5. Кількість жертв серед населення зростає щодня – понад 3 тисячі. Точної кількості ніхто не знає. Люди закопані в братських могилах без імен. Багато тіл на вулицях. Дехто похований живцем під завалами та уламками будівель", – розповів він.
За словами Прокопенка, захисники міста намагаються давати людям їжу та воду, але цього замало.
На Маріуполь РФ скидає до 100 авіабомб на добу
Понад 350 тисяч маріупольців ховаються в укриттях та підвалах від постійних обстрілів окупантів. Ситуація в місті критична. У середньому за добу війська РФ скидають від 50 до 100 авіабомб на місто.
"Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню. Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої тривають уже на околицях міста, але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю", – вказали в міськраді.