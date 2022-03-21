Тысячи жертв обстрелов и трупы на улицах: командир "Азова" о ситуации в Мариуполе

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В осажденном Мариуполе число жертв российских бомбардировок исчисляется тысячами, на улицах города лежат мертвые тела.

Об этом рассказал в эфире телеканала CNN командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

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"Люди готовят еду на улице, рискуя жизнью, при непрекращающихся бомбардировках. Температура достигает -5. Количество жертв среди населения растет с каждым днем – более 3 тысяч. Точного числа никто не знает. Люди закопаны в братских могилах без имен. Много тел на улицах. Некоторые погребены заживо под завалами и обломками зданий", – рассказал он.

По словам Прокопенко, защитники города стараются давать людям еду и воду, но этого недостаточно.

На Мариуполь РФ сбрасывает до 100 авиабомб в сутки

Более 350 тысяч мариупольцев прячутся в укрытиях и подвалах от постоянных обстрелов оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем за сутки войска РФ сбрасывают от 50 до 100 авиабомб на город.