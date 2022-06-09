Важке озброєння від Німеччини чекати мінімум півроку – ЗМІ

Обіцяних поставок доведеться чекати мінімум до зими / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасне озброєння і оголосив про так званий обмін кільцями з Грецією. Проте виникли проблеми: система ППО Iris-T не буде доступна до листопада-грудня, а програмне забезпечення для реактивної системи залпового вогню Mars II доведеться ґрунтовно перепрограмувати. Про це пише видання Business Insider .

Програмне забезпечення реактивних установок необхідно попередньо перепрограмувати, оскільки німецькі машини ще не вміють стріляти боєприпасами із США чи Великобританії. Але саме ці типи боєприпасів є в Україні у великій кількості. Кажуть, що у гіршому випадку вирішення проблем із програмним забезпеченням має зайняти місяці, оскільки це значно складніше, ніж із самохідною гаубицею.

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Наразі не передбачається, що важке озброєння буде доставлене з Німеччини до України у найближчій перспективі. Тому що, за останні два тижні федеральний уряд не постачав до України жодних військових матеріалів. Відповідний статус було доведено до відома іноземних політиків та політиків у сфері безпеки у Бундестазі на початку тижня.

Інсайдери у федеральному уряді не очікують конкретних постачань Iris-T, Mars II або Marders раніше вересня чи жовтня. За графіком йде лише постачання 15 зенітних танків "Гепард" у середині липня та ще 15 до кінця серпня. Наразі обіцяні сім німецьких танкових гаубиць також мають бути готові до постачання наприкінці червня. Перед цим їх довелося ретельно перепрограмувати під потреби України. Крім того, п'ять голландських гаубиць ще мали відремонтувати.

Але саме "Іріс-Т" та "Марс II" вважаються системами, які б принесли Україні реальну користь. Той факт, що вони, мабуть, можуть бути доставлені лише восени або взимку, особливо проблематичний, оскільки багато експертів тепер вважають серпень вирішальним місяцем у війні в Україні. Найпізніше можна буде вирішити, чи буде наступ Росії, особливо на сході України, успішним. Тоді анонсована Шольцем сучасна зброя просто запізнилася б.

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Німеччина за два місяці не поставила Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україні надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду .

У середині травня Німеччина направила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Остання постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Вона включала 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

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Україна продовжує потребувати цих боєприпасів, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки , але Німеччина поки що їх не зробила.