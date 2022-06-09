Тяжелое вооружение от Германии ждать минимум полгода – СМИ

Обещанных поставок придется ждать минимум до зимы / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил о так называемом обмене кольцами с Грецией. Однако появились проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение для реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать. Об этом пишет издание Business Insider.

Программное обеспечение реактивных установок необходимо предварительно перепрограммировать, поскольку немецкие машины еще не умеют стрелять боеприпасами из США или Великобритании. Но именно эти типы боеприпасов имеются в Украине в большом количестве. Говорят, что в худшем случае решение проблем с программным обеспечением должно занять месяцы, поскольку это значительно сложнее, чем с самоходной гаубицей.

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На данный момент не предвидится, что тяжелое вооружение будет доставлено из Германии в Украину в ближайшей перспективе. Потому что за последние две недели федеральное правительство не поставляло в Украину никаких военных материалов. Соответствующий статус был доведен до сведения иностранных политиков и политиков в сфере безопасности в Бундестаге в начале недели.

Инсайдеры в федеральном правительстве не ожидают конкретных поставок Iris-T, Mars II или Marders раньше сентября или октября. По графику идет только поставка 15 зенитных танков "Гепард" в середине июля и еще 15 к концу августа. На данный момент обещанные семь немецких танковых гаубиц также должны быть готовы к поставке в конце июня. Перед этим их пришлось кропотливо перепрограммировать под нужды Украины. Кроме того, пять голландских гаубиц еще предстояло отремонтировать.

Но именно "Ирис-Т" и "Марс II" считаются системами, которые принесли бы Украине реальную пользу. Тот факт, что они, по-видимому, могут быть доставлены только поздней осенью или зимой, особенно проблематичен, поскольку многие эксперты теперь считают август решающим месяцем в войне в Украине. Самое позднее можно будет решить, будет ли наступление России, особенно на востоке Украины, успешным. Тогда анонсированное Шольцем современное оружие просто запоздало бы.

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Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

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Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.