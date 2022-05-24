"Тут і "ДНР" з "ЛНР" вороги Росії". Загарбники мріють втекти з України – перехоплення ГУР

Окупанти мріють втекти з війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти масово почали усвідомлювати, що їхня країна їх обдурила, відправивши воювати проти України. У новому перехопленні телефонної розмови окупант скаржиться дружині на жахи війни та обман з боку свого командування. Також росіянин вкотре підтвердив, що основна ціль війни – якщо не вкрасти, то хоча б заробити грошей.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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У розмові з дружиною окупант визнає, що російські солдати почали бунтувати.

"10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на… (обдурять). Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на… (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть у бій не ідуть. І ми в бій не йдемо. Я на будівництві більше заробляю", – сказав він.

Також росіянин підтвердив величезні втрати в багатьох підрозділах окупантів:

"Друзів втратив багатьох. 15-у бригаду самарську взагалі роз… (розбили) в г… (вщент). Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий чоловік – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу".

Пояснює, що на цій війні взагалі не можна нікому довіряти:

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"Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Ніх…(нічого) подібного. Всі вороги".

Зрештою, він робить висновок, що більше не хоче так жити: "Контракт закінчиться, повернусь і просто звільнюся".

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