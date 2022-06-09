Три країни можуть умовляти Україну здатися – Піонтковський

Андрій Піонтковський (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Нова установка президента РФ Володимира Путіна знищити Україну як державу, змусивши підписати мирну угоду про капітуляцію під тиском західних країн – Італії, Німеччини, Франції.

Про це російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю Ганні Степанець на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Якщо їм вдасться нав'язати такий план Франції, Німеччини, Італії, це викличе, крім того, і великий політичний розкол усередині українського суспільства, і працюватиме на ту саму єдину і незмінну маніакальну мету Кремля – це знищення Української держави", – сказав він.

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