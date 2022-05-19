Піонтковський попередив Україну про нову загрозу з боку Росії та Заходу

Україна негайно має чітко заявити про цілі у цій війні

На думку Піонтковського, переговори з РФ можна вести лише про її капітуляцію / Колаж "Сьогодні"

З боку деяких західних союзників спостерігається відмова від позиції дотискання Росії до повного звільнення українських територій, і цьому терміново має протидіяти Київ.

Про це російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський заявив в інтерв'ю з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" .

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Думка

"Раніше я запропонував українському керівництву прийняти заяву з приводу кампанії "Не принижуйте Росію". Вони вважають принизливими вимоги української сторони – українського визначення перемоги – відновлення територіальної цілісності України. Ось Кулеба нещодавно підтвердив, добре, щоб президент Зеленський поставив крапку в цій дискусії – що метою України в цій війні є повне відновлення її територіальної цілісності та повернення всіх територій до кордонів до 2014 року. І що українське керівництво і суспільство просто обурене оцінками такої вимоги України, що лунають серед наших західних союзників" , – каже російський журналіст.

На його думку, якщо не зробити подібну заяву зараз, далі лобісти Кремля тиснутимуть на свої групи впливу в західних країнах, включаючи США, а ті, своєю чергою, тиснутимуть на Банкову.

"Це основна та природна вимога України. Необхідно цю заяву зробити, тому що я вже відчуваю – завтра почнеться тиск з боку європейських країн і дуже великий тиск буде на Байдена пропутінським угрупуванням усередині адміністрації"... А ці заяви про те, що Україна зриває переговори – це саме підігравання Москві такою позицією Заходу. Або сьогодні потрібно заявити про цілі України у цій війні, або завтра Україна зіткнеться з тиском, може, навіть і США" , – вважає Андрій Піонтковський.

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І взагалі, за словами російського політичного діяча, переговори з Москвою можна вести лише щодо її капітуляції.

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