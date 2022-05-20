Том Купер: Попасна стала новим російським "шверпунктом"

Том Купер розповів, що відбувається на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні триває битва за Донбас. Російські загарбники продовжують окуповувати території українських населених пунктів. Також противники ведуть сильні обстріли у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі для видання Medium.

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Що відбувається на Донбасі?

За його словами, на Ізюмському напрямку українці витіснили війська РФ із села Довгеньке, потім з'явилося багато повідомлень, які вказують на відновлення російських атак на це село та на Богородичне.

Крім того, українська артилерія вивела з ладу заховану на фермі систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" і, як повідомляється, зруйнувала один із російських понтонних мостів на Сіверському Донці на південь від Ізюма.

Також Купер розповів, що росіяни захопили Новоселівку та Дробишеве на північний захід від Лимана.

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Практично весь район між Сєвєродонецьком та Попасною зазнає інтенсивного авіаційного та артилерійського обстрілу. Інтенсивність авіаударів є такою, що є повідомлення про те, що там постійно активні українські ППО.

Всупереч своїй звичайній практиці, окупанти націлюються не лише на передову, а й на 10-15 км у тилу, наприклад, у Бахмуті, де 17 травня було обстріляно житловий будинок, внаслідок чого загинуло п'ять мирних жителів (зокрема дворічна дитина).

У цьому районі з'явився новий підрозділ окупантів у складі БТГ 36 гвардійської мотострілецької бригади. Водночас українці відновили міцну лінію фронту від річки Борової до Метьолкіне, Вороново та Боровського.

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На південь від Сєвєродонецька загарбники увійшли до Тошківки рано-вранці 16 травня, а потім завершили захоплення цього села 17 травня.

Найбільш критична ситуація на передовій у ці дні склалася у районі Попасної. За словами аналітика, Попасна стала новим російським "шверпунктом". За останні два дні окупанти захопила села Тошківка, Оріхове та Новозванівка. За останніми даними, українським захисникам вдалося зупинити атаку росіян на захід від Попасної. Натомість загарбники атакували Катеринівку, на північний схід від Попасної, і північний фланг 30-ї механізованої бригади в Троїцькому (на південь від Попасної) з півночі.

Аналітик додав, що слід очікувати наступного наступу на Комишуваху.

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