"Там справжнє пекло": Червоний Хрест не може дістатися Маріуполя вже п'ять днів

Представники Червоного Хреста намагалися дістатись до міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники Червоного Хреста не можуть дістатися до Маріуполя вже п'ять днів поспіль.

Про це заявив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Паскаль Хундт, пише Sky News.

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Що сталося

За його словами, під час останньої спроби колона Червоного Хреста проїхала в межах 20 км від обложеного міста, перш ніж була змушена розвернутися.

"Наша команда п'ять днів намагалася дістатися Маріуполя, і це важкий шлях, тому що потрібно перетнути лінію фронту, потрібно пройти багато контрольно-пропускних пунктів. Іноді люди на блокпостах, солдати, не в курсі вашої поїздки", – сказав Хундт.

Він також заявив, що на зворотному шляху до колони приєднувалися автомобілі:

"Тому ми їздили туди автобусами. Ми переїжджали, ми намагалися, ми намагалися знову і знову, але, на жаль, ситуація навколо Маріуполя була надто небезпечною, умови безпеки були поганими... Це був довгий, важкий шлях, до нашої колони приєднувалися приватні автомобілі та в результаті 1000 людей дісталися Запоріжжя".

Крім цього, Паскаль Хундт сказав, що в місті все ще немає їжі, води та опалення.

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"Там справжнє пекло", – заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.

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