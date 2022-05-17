Так працює артилерія ЗСУ: з'явилось відео знищення російського складу боєприпасів

Артилерія ЗСУ знищила російський склад боєприпасів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські артилеристи завдали удару по складу боєприпасів окупантів і виклали в Мережу відео з безпілотника.

"Ефектне знищення ворожого складу з боєприпасами. Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під'їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні!" – повідомляє в Facebook 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ.

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Озвучено втрати окупантів за час війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 27900 (+200) осіб,

танків ‒ 1235 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,

артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,

РСЗВ ‒ 198 (+3) одиниць,

засобів ППО – 90 (+1) одиниць,

літаків – 201 (+1) одиниця,

вертольотів – 167 (+2) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,

крилатих ракет ‒ 97 (+0) одиниць,

кораблі/катери ‒ 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2109 (+8) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 43 (+1) одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.