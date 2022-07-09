Світан назвав зброю, яка миттєво припинить обстріли РФ в Україні (відео)

Роман Світан розповів, що миттєво вгамує РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан розповів, що Росія може припинити обстрілювати Україну, якщо США нададуть потужнішу зброю. За його словами, це може бути Томагавк (ракета невеликої дальності стратегічного та тактичного призначення підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування, – Ред.).

Про це Світан заявив в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Як розповів військовий експерт, обстріли РФ в Україні можуть припинитися в один момент, якщо наша країна почне просити у західних партнерів зброю такого ж рівня.

"Це рівень, припустимо, Томагавків. Також це ракети тих калібрів, які можуть дійти до Уралу і можуть рознести воєнні заводи", – зазначив Світан.

За його словами, якщо ми отримаємо таку зброю, то Росія перестане обстрілювати Україну, бо вони розумітимуть, що "їм також прилетить".

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Раніше ми розповідали, що 9 липня ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Також Харків знову зазнав потужних обстрілів окупантів.

Крім того, у Луганській області російські окупанти обстрілюють позиції наших військових по всій лінії фронту — від Попасної до Кремінної.