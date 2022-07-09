Смертельний обстріл Кривого Рогу та удар по Харкову: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео)

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні українські міста

Наслідки ракетного обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок, 9 липня, ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Також Харків знову зазнав потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події у деяких областях.

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Миколаївська область

Сьогодні, 9 липня, рано вранці РФ обстріляла Миколаїв. Ракета поцілила в житловий будинок, на місці утворилася вирва глибиною близько 5 м.

Ще одна ракета влучила в одне з підприємств-перевізників. Пошкоджено машини. На місці також залишилася велика вирва.

Дніпропетровська область

Російська армія у суботу вранці, 9 липня, обстріляла Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки та 20-річної дівчини. Крім того, внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали занозові поранення. Їх госпіталізували до медустанови.

Росіяни також пошкодили школу та кілька будинків. Згоріла машина, що стояла поруч.

Сумська область

За добу ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини із різних видів озброєння. Громади, які постраждали від обстрілів: Хотинська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

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Під час одного із обстрілів учора ввечері постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін розбили авто, два з них потрапили в шию чоловікові, який був за кермом. Його доправили до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує.

Вночі були ракетні обстріли Білопільської та Миропільської громад. Попередньо – без жертв.

Харківська область

Війська РФ знову обстріляли Харківську область, одна людина отримала осколкові поранення. У Чугуївській, Сахновщинській та Слобожанській громадах горіли поля ячменю та пшениці. Загальна площа – понад 25 га. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Поля урожаю, птахокомплекс, звалища та відкриті території. Такі "цілі" вражала російська "армія" протягом доби на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, у Харкові Штаб оборони ворожих обстрілів не зафіксував.

Однак Синєгубов додав, що цієї ночі були влучення у Солоницівську громаду Харківського району.

"Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Також о 22:05 були влучення по відкритій території в Нововодолазькій громаді", – зазначає голова ОВА.

На Ізюмщині через обстріли окупантів горіло звалище площею 5 га, також сталося загоряння птахокомплексу.

"У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанській громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа – понад 25 га", – повідомив Синєгубов.

Також під обстріл військ РФ знову потрапила Золочівська громада, виникли пожежі в складських приміщеннях.

"Протягом доби, на жаль, є одна постраждала – через обстріл у Циркунівській громаді госпіталізували жінку 64 років, вона отримала осколкові поранення, стан – середній. Медики надали всю необхідну допомогу", – уточнив глава ОВА.

Синєгубов додав, що на Харківському напрямі продовжуються активні бойові дії. Ворог веде оборонні дії.

"Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Але наші захисники залишаються на своїх позиціях. Неподалік Дементіївки наші бійці двічі відбили штурм ворога і відкинули його назад", – йдеться у повідомленні.

Херсонська область

Напружена ситуація на території усієї області. Окупанти запускали ракети по Миколаївській області та звільненим селам Херсонщини. Упродовж ночі автоматні черги чули мешканці Херсона.

Пожежі на полях, горять ліси біля Давидового Броду та прилеглих селах. Через постійні бої зростає кількість знищених будинків та поранених людей.

Луганська область

За даними місцевої військової адміністрації, вночі було 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також окупанти завдали 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. За підсумками, досягли незначних успіхів і продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Донецька область

Російські окупаційні війська вранці, 9 липня, продовжили обстріл території Донецької області. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Чотири прильоти до Дружківки. За попередньою інформацією, це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо, – написав керівник ОВА. – У Слов'янську ворожий снаряд вцілив у приватний будинок – господар опинився під завалами , на місці працюють рятувальники. У місті Часів Яр росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії".

Крім того, під обстріл окупантів потрапило місто Гірник.

"Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру: чотири житлові будинки, магазин автозапчастин, заправка. Також частково обірвані лінії електропередач", – зазначив Кириленко.

У Світлодарській громаді російські військові обстріляли населені пункти Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірську ТЕС.

"Відомо щонайменше про одного загиблого у Семигір'ї", – наголосив керівник Донецької ОВА.

Кириленко через обстріл громадянських окупантів закликав жителів регіону евакуюватися.

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