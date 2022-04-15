Свідоцтво з Бучи: "Моїх дітей і дружину розстріляли у мене на очах"

Руський мір за хвилину забра сім'ю Олександра Чикмарева: його дружину та двох дітей. / Фото: OchiUA

Українські журналісти продовжують збирати свідоцтва звірств та катуваннь, що скоїли нелюди з армії путіна в окупованих містах. Сповідь Олександра Чимарьова з передмістя Києва Бучи вражає. Сім`ч Олександра намагалася виїхати з окупованого міста, але зустрілася з російською армією. Дружина та діти Олександра загинули на його очах, особисто він залишився інвалідом.

Сім'я Олександра Чикмарарева з Бухуа була вбита на його очах

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– О 8-й ранку ми з друзями двома машина виїхали з нашої вулиці. За кілька хвилин побачили БМП з літерою V, ми одразу зупинилися. І в цю мить почався обстріл впритул. Не було ніяких попереджувальних сигналів чи питань. Я вивалився з машини і скотився за дерево. Побачив, що до цього БМП під’їхала ще одна, вони перекинулися кількома словами і поїхали далі. Вони навіть не дивилися, що з людьми у розстріляній машині. Просто вистрелили і поїхали далі, навіть не подивились у наш бік. Хоча автомобілі вже загорілись… У нас машини були незатоновані, було ж видно дітей. Навіщо їм потрібні мої діти?

Дружина та діти Олександра загинули миттєво. Так само загинув його сусід – водій другої автівки Олег. Олександру в лікарні ампутували ліву ноги до коліна – кулі прошили її, бо була біля дверей.

За свідоцтвами військових кореспондентів, які об`їздили всі гарачі точки світу, найстрашніщі кадри за всі часи зараз надходять з Бучи, Гостомелю, Ірпеню.

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Проєкт ОЧІ за підтримки Християнської служби порятунке та компанії Клімчук і партнери збирає факти військових злочинів, скоєних російськими аійськами в Україні. Це є не лише сюжети, це докази для майбутнього трибуналу. Чи можна сказати – для страшного суду над агресором. Дедалі більше таких свідоцтв – на каналі OchiUA в Youtube.