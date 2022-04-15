Свидетельство из Бучи: "Моих детей и жену расстреляли у меня на глазах"

Русский мир за секунду забрал у Александра Чикмарева его семью: жену и двоих детей. / Фото: OchiUA

Украинские журналисты продолжают собирать свидетельства зверств и пыток, которые совершили изверги из армии путина в оккупированных городах. Исповедь Александра Чимарева из пригорода Киева Бучи поражает. Семья Александра пыталась уехать из оккупированного города, но встретилась с русской армией. Супруга и дети Александра погибли на его очах, а сам он остался инвалидом.

Семью Александра Чикмарева из Бучи оккупанты убили на его глазах

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– В 8:00 утра мы с друзьями двумя машинами выехали с нашей улицы. Через несколько минут увидели БМП с буквой V, мы сразу остановились. И в этот момент начался обстрел в упор. Не было никаких предупредительных сигналов или вопросов. Я вывалился из машины и скатился за дерево. Увидел, что к этому БМП подъехала еще одна, они опрокинулись несколькими словами и поехали дальше. Они даже не смотрели, что с людьми в расстрелянной машине. Просто выстрелили и поехали дальше, даже не посмотрели в нашу сторону. Хотя автомобили уже загорелись… У нас машины были незатонированы, было видно детей. Зачем им нужны мои дети?

Жена и дети Александра погибли мгновенно. Так же погиб его сосед – водитель второго автомобиля Олег. Александру в больнице ампутировали левую ноги до колена – в ногу попали пули.

По свидетельствам военных корреспондентов, объездивших все горячие точки мира, самые страшные кадры за все время поступают сейчас из Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

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Проект ОЧИ при поддержке Христианской службы спасения и компании Климчук и партнеры собирает факты военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Это не только сюжеты, это доказательства для будущего трибунала. Можно ли сказать – для страшного суда над агрессором. Все больше таких свидетельств на канале OchiUA в Youtube.